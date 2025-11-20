Приметы 20 ноября — Федот Ледостав: берегитесь гололеда и будьте щедры

20 ноября в народном календаре — Федотов день, или Федот Ледостав. Такое название дата получила в честь Феодота Корчемника, чье имя крестьяне для простоты сократили до Федота. А вот слово Ледостав отражает суть этого периода: реки и озера окончательно покрывались льдом. Считалось, что «Федот лед ведет». Предки наблюдали, как на реках образуется лед, и призывали делать добрые дела: в этот день помогать другим считалось особенно важным.

Если на Федота наблюдался гололед или снег, который сразу не таял, это считалось верным знаком, что зима будет суровой, долгой и принесет богатый урожай на следующий год.

Если выпало много снега, весной ожидается сильное половодье.

Если лед на реках образуется «грудами» — в следующем году будет много хлеба.

Если вода в реках была мутной, это сулило прибыльный год, если же вода была чистой и прозрачной — ждали денежных потерь.