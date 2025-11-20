Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 ноября 2025 в 00:05

Приметы 20 ноября — Федот Ледостав: берегитесь гололеда и будьте щедры

Приметы 20 ноября — Федот Ледостав
20 ноября в народном календаре — Федотов день, или Федот Ледостав. Такое название дата получила в честь Феодота Корчемника, чье имя крестьяне для простоты сократили до Федота. А вот слово Ледостав отражает суть этого периода: реки и озера окончательно покрывались льдом. Считалось, что «Федот лед ведет». Предки наблюдали, как на реках образуется лед, и призывали делать добрые дела: в этот день помогать другим считалось особенно важным.

Погодные приметы на Федота Ледостава, 20 ноября

  • Если на Федота наблюдался гололед или снег, который сразу не таял, это считалось верным знаком, что зима будет суровой, долгой и принесет богатый урожай на следующий год.

  • Если выпало много снега, весной ожидается сильное половодье.

  • Если лед на реках образуется «грудами» — в следующем году будет много хлеба.

  • Если вода в реках была мутной, это сулило прибыльный год, если же вода была чистой и прозрачной — ждали денежных потерь.

  • Тучи, плывущие с севера, — плохой знак: оттепели может и не быть.

Приметы о зверях и птицах на 20 ноября

  • Галок и ворон не следует гонять — считается, что крик или пугание птиц в этот день может принести беду.

  • Если птицы ведут себя беспокойно и громко кричат — скоро может пойти снег. А если прячутся или крутятся близко к домам — это может быть предупреждением о наступающих метелях и холодах.

Что можно и нельзя делать 20 ноября? Что можно и нельзя делать 20 ноября? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рукоделие и рыбные блюда: что можно делать 20 ноября

  • Готовить блюда из рыбы: улов не стоит продавать, а лучше приготовить и разделить с семьей.

  • Заниматься рукоделием: прясть, ткать — считается, что изделия, сделанные в этот день, будут крепкими и надежными.

  • Проводить обряд на замужество. Незамужние девушки смазывали губы медом и выходили на улицу — верили, что так они привлекали хороших женихов.

  • Окуривать дом дымом полыни — для защиты от злых духов и болезней.

  • Провести день в кругу семьи, чтобы сохранить мир и согласие.

  • Помогать соседям и близким — отказ в помощи в этот день — дурная примета.

Чего нельзя делать 20 ноября

  • После заката не стоит выходить на улицу: по поверью, в это время активна нечистая сила.

  • Нельзя бездельничать. День нужно было провести в работе, иначе зима будет бедной и голодной.

  • Нельзя проявлять нерешительность или страх — это считается слабостью, которая может навредить удаче.

  • Начинать проекты — день неблагоприятен для стартов.

  • Отказывать в помощи тем, кто просит, — это может отразиться на вашем собственном благосостоянии.

  • Использовать острые или колющие предметы — есть суеверие, что можно пораниться, и это принесет несчастья.

