Приметы 20 ноября — Федот Ледостав: берегитесь гололеда и будьте щедры

20 ноября в народном календаре — Федотов день, или Федот Ледостав. Такое название дата получила в честь Феодота Корчемника, чье имя крестьяне для простоты сократили до Федота. А вот слово Ледостав отражает суть этого периода: реки и озера окончательно покрывались льдом. Считалось, что «Федот лед ведет». Предки наблюдали, как на реках образуется лед, и призывали делать добрые дела: в этот день помогать другим считалось особенно важным.
Погодные приметы на Федота Ледостава, 20 ноября
Если на Федота наблюдался гололед или снег, который сразу не таял, это считалось верным знаком, что зима будет суровой, долгой и принесет богатый урожай на следующий год.
Если выпало много снега, весной ожидается сильное половодье.
Если лед на реках образуется «грудами» — в следующем году будет много хлеба.
Если вода в реках была мутной, это сулило прибыльный год, если же вода была чистой и прозрачной — ждали денежных потерь.
Тучи, плывущие с севера, — плохой знак: оттепели может и не быть.
Приметы о зверях и птицах на 20 ноября
Галок и ворон не следует гонять — считается, что крик или пугание птиц в этот день может принести беду.
Если птицы ведут себя беспокойно и громко кричат — скоро может пойти снег. А если прячутся или крутятся близко к домам — это может быть предупреждением о наступающих метелях и холодах.
Что можно и нельзя делать 20 ноября?
Рукоделие и рыбные блюда: что можно делать 20 ноября
Готовить блюда из рыбы: улов не стоит продавать, а лучше приготовить и разделить с семьей.
Заниматься рукоделием: прясть, ткать — считается, что изделия, сделанные в этот день, будут крепкими и надежными.
Проводить обряд на замужество. Незамужние девушки смазывали губы медом и выходили на улицу — верили, что так они привлекали хороших женихов.
Окуривать дом дымом полыни — для защиты от злых духов и болезней.
Провести день в кругу семьи, чтобы сохранить мир и согласие.
Помогать соседям и близким — отказ в помощи в этот день — дурная примета.
Чего нельзя делать 20 ноября
После заката не стоит выходить на улицу: по поверью, в это время активна нечистая сила.
Нельзя бездельничать. День нужно было провести в работе, иначе зима будет бедной и голодной.
Нельзя проявлять нерешительность или страх — это считается слабостью, которая может навредить удаче.
Начинать проекты — день неблагоприятен для стартов.
Отказывать в помощи тем, кто просит, — это может отразиться на вашем собственном благосостоянии.
Использовать острые или колющие предметы — есть суеверие, что можно пораниться, и это принесет несчастья.
Самый быстрый крем для тортов: посмотрите рецепт крем-чиза, который будет готов за 5 минут.