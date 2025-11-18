Скумбрия по-корейски с морковью и огурцом — пальчики оближешь!

Если вы любите острые и ароматные закуски, обязательно попробуйте этот рецепт скумбрии по-корейски. Рыба получается мягкой, сочной и полностью пропитанной специями. Отличный вариант как для праздничного стола, так и на каждый день.

Возьмите 2 свежие скумбрии, очистите, удалите внутренности и нарежьте филе полосками. Для овощной основы потребуется 1 крупная морковь, 1 свежий огурец, 1 луковица и 2 зубчика чеснока. Морковь натрите на терке для корейских салатов, огурец нарежьте тонкой соломкой, лук — полукольцами, чеснок измельчите.

Для маринада соедините 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. соевого соуса, 1,5 ст. л. уксуса 9%, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. молотой паприки, щепотку кориандра и немного черного перца. Масло слегка подогрейте, чтобы специи раскрыли аромат, затем залейте смесью рыбу и овощи.

Все тщательно перемешайте, накройте крышкой и уберите в холодильник на 6–8 часов. За это время скумбрия пропитается маринадом и станет невероятно нежной и пикантной.

Совет: подавайте скумбрию по-корейски с рисом или свежим хлебом — так вкус будет особенно гармоничным.

