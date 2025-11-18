Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:15

Скумбрия по-корейски с морковью и огурцом — пальчики оближешь!

Скумбрия по-корейски: простой рецепт Скумбрия по-корейски: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы любите острые и ароматные закуски, обязательно попробуйте этот рецепт скумбрии по-корейски. Рыба получается мягкой, сочной и полностью пропитанной специями. Отличный вариант как для праздничного стола, так и на каждый день.

Возьмите 2 свежие скумбрии, очистите, удалите внутренности и нарежьте филе полосками. Для овощной основы потребуется 1 крупная морковь, 1 свежий огурец, 1 луковица и 2 зубчика чеснока. Морковь натрите на терке для корейских салатов, огурец нарежьте тонкой соломкой, лук — полукольцами, чеснок измельчите.

Для маринада соедините 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. соевого соуса, 1,5 ст. л. уксуса 9%, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. молотой паприки, щепотку кориандра и немного черного перца. Масло слегка подогрейте, чтобы специи раскрыли аромат, затем залейте смесью рыбу и овощи.

Все тщательно перемешайте, накройте крышкой и уберите в холодильник на 6–8 часов. За это время скумбрия пропитается маринадом и станет невероятно нежной и пикантной.

  • Совет: подавайте скумбрию по-корейски с рисом или свежим хлебом — так вкус будет особенно гармоничным.

Новогодний картофельный салат с курицей: смотрите рецепт на нашем сайте.

Читайте также
Такой необычный маринад вы не готовили! Скумбрия в чайной заварке
Семья и жизнь
Такой необычный маринад вы не готовили! Скумбрия в чайной заварке
Деликатес своими руками: как правильно засолить красную икру
Семья и жизнь
Деликатес своими руками: как правильно засолить красную икру
Секрет хрустящих вешенок по-корейски: попробовал этот рецепт раз и забыл о покупных маринованных грибах
Общество
Секрет хрустящих вешенок по-корейски: попробовал этот рецепт раз и забыл о покупных маринованных грибах
Вкусная выпечка из пачки замороженных ягод! «Смородиновые завитки» — нежные воздушные булочки к чаю
Общество
Вкусная выпечка из пачки замороженных ягод! «Смородиновые завитки» — нежные воздушные булочки к чаю
Салат «Чайка»: советская классика за 10 минут! Простое и недорогое блюдо
Семья и жизнь
Салат «Чайка»: советская классика за 10 минут! Простое и недорогое блюдо
скумбрия
рыба
Корея
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Появились первые кадры обновленного плацкартного вагона
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.