19 ноября 2025 в 23:27

Мерц дважды обсуждал с Зеленским борьбу с коррупцией

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц публично заявил о своем требовании к президенту Украины ужесточить борьбу с коррупцией, следует из трансляции на сайте немецкого правительства. Этот вопрос он обсуждал с Владимиром Зеленским дважды. Прозвучало это заявление на фоне увеличения немецкой финансовой помощи Киеву на €3 млрд.

Выступая на пресс-конференции в Берлине вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, Мерц подчеркнул, что для Украины это является абсолютно обязательным пунктом. Немецкая сторона ожидает, что Украина продолжит оставаться надежным партнером.

Это в действительности означает нещадные действия против коррупции, — отметил Мерц.

Канцлер пояснил, что озвучил эту позицию Зеленскому в ходе двух бесед — одной личной и одной по телефону, состоявшихся в последнее время. По словам Мерца, выполнение этого требования остается ключевым условием для дальнейшего продвижения Украины на пути в Европейский союз.

Ранее канцлер ФРГ заявлял, что Берлин «делает все возможное» для оснащения Украины дальнобойными ракетными системами, включая организацию их совместного производства на территории страны. Он подчеркнул, что Берлин сознательно ограничивает публичную информацию о поставках вооружений.

