19 ноября 2025 в 19:16

Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны

Поклонская: украинцам остается сдаться или пойти против своей власти

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Украинские граждане могут изменить судьбу страны, если выберут один из двух сценариев, заявила в Telegram-канале советник генерального прокурора России и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее словам, украинцам необходимо сложить оружие или же пойти против внутренних предателей, которые не стесняются набивать карманы в столь сложное время.

Зеленский же пришел к власти обманом: обещая прекратить кровопролитие, он топит страну в крови и умудряется еще и обналичивать себе денежные знаки. Граждане Украины должны понимать, что нелегитимная власть в Киеве приносит их в жертву, и только люди, сам народ, могут изменить судьбу своей страны, отказавшись от вражды, сложив оружие или повернув его в сторону внутренних предателей во власти, зарабатывающих на них, — написала она.

Поклонская добавила, что именно против этих людей проводится спецоперация. Она отметила, что Украина как государство перестала выполнять свои функции и обязанности перед гражданами еще в 2014 году.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил, что США используют коррупционный скандал в Киеве, чтобы склонить президента Зеленского к переговорам по мирному урегулированию конфликта. По его словам, американцы выстрелили украинскому лидеру в легкие расследованиями Национального антикоррупционного бюро Украины.

