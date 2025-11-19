Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше

Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше

Российские военные забрали у плененного бойца ВСУ DVD-диск с необычным контентом, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не захотел марать себя встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, отечественная разработка Як-130М вызвала настоящий фурор в Дубае — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

У плененного бойца ВСУ нашли диск с необычным содержимым

Бойцы ВС РФ нашли у взятого в плен украинского солдата диск с российскими военными фильмами и награбленные вещи. Российский солдат вытряхнул содержимое ранца и обнаружил DVD-диск с подборкой фильмов, среди которых была картина «9 рота».

«Ну вот, а фильмы про Афганистан, про Чечню. „9 рота“, „Блокпост“, „Война“, „Караван смерти“, „Марш-бросок“. Зачем вам это все нужно?» — поинтересовался российский военный.

Пленный ответил, что хотел как-нибудь посмотреть эти фильмы. Он рассчитывал включить их, когда у него появится такая возможность. Помимо диска с фильмами, в рюкзаке задержанного обнаружили чужие вещи. Среди них были DVD-проигрыватель, ноутбук, шуруповерт и много других награбленных ценностей, в том числе кольцо.

Также солдат рассказал, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, украинские военные ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после этого к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.

«Нам была поставлена задача: переодеться в „гражданку“ и всех расстреливать, кто уходит. Всех стрелять. Даже гражданских», — отметил он.

Отмечается, что нередко солдат ВСУ бросают командиры, после чего они сдаются в плен России. Военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Самодай рассказал, что сдался в плен в Красноармейске с помощью местных жителей. По его словам, боец с сослуживцем, брошенные командирами, укрылись в пустой квартире в Лазурном переулке. Гражданские помогли им выйти на российских военных для добровольной сдачи в плен, поскольку солдаты не видели смысла в дальнейшем сопротивлении.

ВСУ в зоне СВО Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«С местными познакомились, и там двое местных сказали, что к ним заходили россияне и спрашивали насчет ВСУ. Мы им сказали, что, если они придут еще раз, пусть придут к нам, мы сдадимся в плен. Так мы и сдались в плен без каких-либо причин сопротивляться», — рассказал он.

Плененный боец задался вопросом, должен ли он умирать за «тэцэкашников и воровское правительство», которое, по его словам, не думает ни об армии, ни о мирных жителях на линии боевого столкновения.

Уиткофф не стал мараться в коррупционном скандале и отказал Зеленскому

Запланированные в Турции американо-украинские переговоры отменили, о чем сообщил журналист издания The Economist Оливер Кэрролл. Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком была запланирована на 19 ноября.

Кэрролл со ссылкой на информированный источник объяснил, что американский дипломат не мог знать заранее о разгорающемся на Украине коррупционном скандале. Поэтому его визит отменили в последний момент, отметил представитель прессы.

«Мне говорят, что Уиткофф, возможно, не осознавал скандала, в который он ввязывался, соглашаясь на встречу», — написал журналист.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что с американским политиком должен был встретиться президент Украины Владимир Зеленский. Он иронично отметил, что от «золотого унитаза до мира» всего один шаг.

«Как я понимаю из публичных источников, это должны были быть переговоры Уиткофф — Зеленский, а не Уиткофф — Ермак», — написал Дмитриев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что отмена встречи Уиткоффа с Зеленским говорит о серьезной угрозе для украинского президента и его команды. По словам парламентария, на это также указывает резкое изменение графика заграничных поездок Ермака.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Перед отменой встречи с Зеленским США отказались принять Ермака. Вместо того чтобы возвращаться в Киев, глава офиса президента Украины резко изменил график своего заграничного турне — поехал в Италию. Есть предположение, что он не собирается в ближайшее время возвращаться в Киев. То же самое мы видим и с Зеленским, с которым отказался встречаться Уиткофф. Не просто так шум поднимает и Национальное антикоррупционное бюро Украины. Возникла очень большая угроза для команды Зеленского», — пояснил Чепа.

Он добавил, что сложившаяся ситуация напрямую связана с внутренней политической борьбой в Соединенных Штатах. По мнению депутата, до серьезных промежуточных выборов в США осталось меньше года, и сейчас вокруг этого будет вестись большая игра.

«Мы видим, что в США не все так однозначно и просто, как и в других натовских странах. Есть внутреннее противостояние [президенту США Дональду] Трампу, борьба уже идет. До серьезных промежуточных выборов в США остается меньше года, и сейчас вокруг этого будет вестись большая игра. На мой взгляд, поэтому там много чего будет происходить. Я думаю, это влияет на встречи и политику, проводимую администрацией Белого дома, в том числе с командой Зеленского», — резюмировал Чепа.

Российская военная техника произвела фурор в Дубае

Ростех впервые представил за рубежом модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Машину презентовали на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, проходящей с 17 по 21 ноября.

По информации пресс-службы Ростеха, самолет был разработан на основе Як-130 и предназначен для подготовки летчиков, осваивающих современные истребители, включая машины четвертого и пятого поколений. На нем установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р и другие системы, которые позволяют использовать воздушное судно круглые сутки и при любой погоде, уточнили в ведомстве

Отмечается, что благодаря БРЛС-130Р с активной фазированной антенной решеткой производства НПП «Радар-ММС» Як-130М может применять ракеты средней дальности с активным радиолокационным наведением. По данным экспертов, Як-130М оснащен полностью цифровой кабиной и имеет оптимальное соотношение массы и тяги. Машина обладает высокой маневренностью для этого типа самолетов.

Учебно-боевой самолет Як-130М и российский истребитель Су-57Э (на дальнем плане) на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае Фото: Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости Пилоты возле учебно-боевого самолета Як-130М на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2025 в Дубае Фото: Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости Учебно-боевой самолет Як-130М и военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А (на втором плане) на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае Фото: Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости Самолет Як-130 на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 Фото: Ирина Карабут/ТАСС Самолеты Ил-76МД-90А и Як-130 на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 Фото: Ирина Карабут/ТАСС Кабина самолета Як-130 на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 Фото: ТАСС

«Помимо своей учебной роли, Як-130 способен наносить удары как по наземным объектам (с использованием управляемых и неуправляемых боеприпасов), так и по воздушным целям (благодаря использованию ракет малой дальности Р-73 или РВВ-МД)», — отметили аналитики.

Они уточнили, что новинка оснащена бортовым комплексом обороны «Президент-С130», разработанным с учетом опыта СВО. Эта система включает в себя ряд электрооптических, лазерных и инфракрасных датчиков, блоков электронных помех, пусковые установки для отстрела ложных тепловых целей, а также средства постановки электромагнитных помех. Комплекс позволяет эффективно бороться с зенитными и авиационными ракетами противника и вовремя предупреждать пилота об их пуске, рассказали эксперты.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин рассказал, что повышенное внимание зарубежных военных к Як-130М в Дубае объясняется тем, что у него есть целый ряд преимуществ перед западной или китайской техникой.

«Як-130М — многоцелевая машина. Он сочетает в себе функции учебно-тренировочного и легкого боевого самолетов. Два в одном. Он доступен для покупки, его стоимость ниже, чем у зарубежных аналогов. Это важный показатель для иностранных посетителей выставки. Кроме того, самолет демонстрирует высокую надежность, у него есть собственные двигатели, хорошо отработанные в производстве. Это критически важное преимущество, особенно в сравнении с машинами, в которых используются менее продвинутые импортные агрегаты (например, в китайской авиации)», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что значительный интерес иностранцев к Як-130М на выставках подтверждает его конкурентоспособность на мировом рынке авиационной техники. Отмечается, что в феврале 2025 года в ходе авиасалона Aero India в Бангалоре представители «Рособоронэкспорта» заявили об экспортном потенциале Як-130М в размере как минимум 40 машин. При этом глава Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов отметил, что продажи Як-130М на мировом рынке в современных условиях будут связаны с рядом конъюнктурных сложностей.

Учебно-боевой самолет Як-130 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Базовая модель Як-130 была успешной, ее приобрели несколько стран. Но не стоит забывать, что сейчас Запад давит на всех потенциальных клиентов: если что-то купите у России, то подпадете под санкции», — заключил Пухов.

Дандыкин при этом заявил, что отечественный военно-промышленный комплекс уверенно преодолеет все сложности.

