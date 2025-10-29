Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 00:08

Хинштейн осудил слова Балицкого о жителях Курской области

Хинштейн назвал слова Балицкого оскорблением для курян и потребовал извинений

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал высказывания главы Запорожской области Евгения Балицкого, который заявил, что куряне не защитили свой регион. По словам Хинштейна, такие слова недопустимы даже в мирное время, написал он в Telegram-канале.

Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян. <...> Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей, — написал глава Курской области.

Также Хинштейн призвал Балицкого публично извиниться перед жителями региона.

Ранее Центральная избирательная комиссия России направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой оспорить решение Евгения Балицкого об отстранении члена местного избиркома. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такое решение «откровенной конфронтацией», «авантюрой» и «отрыжкой „порядков“, царящих в соседней стране».

Поводом для обращения стал указ Балицкого об освобождении от обязанностей члена избиркома Г. А. Катющенко, о котором губернатор сообщил в своем Telegram-канале 23 октября. В ЦИК подчеркнули, что такое решение представляет собой «акт самоуправства» и требует прокурорского реагирования.

Курская область
Запорожская область
Александр Хинштейн
Евгений Балицкий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн осудил слова Балицкого о жителях Курской области
Приметы 29 октября: Лонгин Сотник — Вратник и целитель зрения
«Кормил меня с ложечки»: Утяшева и Воля вместе 13 лет — история любви
Два московских аэропорта временно прекратили свою работу
ПВО за три часа сбила почти 60 дронов над Россией
Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Саратова
Более 60 человек погибли в ходе операции против преступной банды
Макрон готовится ввести войска на Украину: как с ними расправятся ВС РФ
Суд вынес решение по делу о создании 485 фиктивных медкарт в Уфе
«Многие заблудились»: рэпер Серега о Пугачевой и Галкине
Болид над Москвой: почему NASA скрыло сведения о нем — это спутник-шпион?
Аэропорт Волгограда приостановил все полеты
США аннулировали визу лауреата Нобелевской премии
Мальчик не выжил после купания на популярном курорте, а мужчина пропал
Полиция поймала устроивших стрельбу на свадьбе в Йошкар-Оле
В Подмосковье задержали похитивших 57 млн рублей из частного дома
В Нижегородской области поймали поджигателей базовой станции
Военный самолет едва не столкнулся с Tesla на трассе
Полицейские задержали уличных музыкантов за исполнение песен иноагентов
Ужесточение условий по льготной ипотеке: что изменится с 1 февраля 2026-го
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.