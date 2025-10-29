Хинштейн осудил слова Балицкого о жителях Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал высказывания главы Запорожской области Евгения Балицкого, который заявил, что куряне не защитили свой регион. По словам Хинштейна, такие слова недопустимы даже в мирное время, написал он в Telegram-канале.

Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян. <...> Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей, — написал глава Курской области.

Также Хинштейн призвал Балицкого публично извиниться перед жителями региона.

Ранее Центральная избирательная комиссия России направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой оспорить решение Евгения Балицкого об отстранении члена местного избиркома. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такое решение «откровенной конфронтацией», «авантюрой» и «отрыжкой „порядков“, царящих в соседней стране».

Поводом для обращения стал указ Балицкого об освобождении от обязанностей члена избиркома Г. А. Катющенко, о котором губернатор сообщил в своем Telegram-канале 23 октября. В ЦИК подчеркнули, что такое решение представляет собой «акт самоуправства» и требует прокурорского реагирования.