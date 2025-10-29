Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:07

На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам

NSJ: основой плана Китая против авианосцев США является ракета DF-21D

Ракеты DF-21 Ракеты DF-21 Фото: Zhang Guojun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основой китайского плана по нейтрализации американских авианосных групп является баллистическая ракета DF-21D, считает обозреватель National Security Journal Исаак Зейтц. Это твердотопливное оружие способно развивать скорость до 10 махов и поражать морские цели на дистанции до 2000 км.

Ракетный комплекс охватывает стратегически важные акватории, включая воды Южно-Китайского моря и район Тайваньского пролива. Боевая часть ракеты оснащена обычным осколочно-фугасным зарядом массой приблизительно 600 кг, которого достаточно для выведения авианосца из строя.

Прямое попадание такой ракеты способно нанести критические повреждения полетной палубе, радиолокационному оборудованию и силовой установке корабля. Даже без полного уничтожения авианосца полученные повреждения могут надолго исключить его из боевого состава флота.

Эффективное применение DF-21D требует сложных систем целеуказания и наведения для гарантированного поражения мобильных морских целей. Перехват этой ракеты представляет значительные трудности из-за гиперзвуковой скорости полета и способности маневрировать на терминальном участке траектории.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что Китай имеет существенное преимущество над Западом в разработке истребителей шестого поколения. Старший аналитик по вопросам обороны в Австралийском институте стратегической политики Малкольм Дэвис отметил, что Военно-воздушные силы КНР могут заполучить такие истребители уже к концу этого десятилетия.

Китай
США
ракеты
авианосцы
вооружения
