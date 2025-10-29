Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:19

Белый дом приказал использовать на учениях настоящие бомбы ради Трампа

AP: флот США взрывал на учениях настоящие бомбы ради Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВМС США вынуждены были по настоянию Белого дома использовать настоящие авиабомбы вместо муляжей, чтобы американский президент Дональд Трамп мог увидеть «настоящие взрывы», сообщает Associated Press. Демонстрация военной мощи состоялась в начале октября на главной базе Атлантического флота ВМС в Норфолке.

Белый дом настоял на том, чтобы чиновники ВМС США выпустили 900-килограммовые настоящие бомбы вместо взрывающихся муляжей <…> Чиновники Белого дома указали организаторам из ВМС на то, что Трампу «нужно увидеть взрывы» вместо всего лишь «больших всплесков», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в ходе торжественного парада, посвященного ВМС США, Трамп заявил, что Соединенные Штаты проигрывали войны из-за политкорректности. Он подчеркнул, что отказ от данных ограничений позволяет одерживать победы в современных военных кампаниях.

Также стало известно, что Национальный морской музей ВМС США разместил пост, посвященный 250-летию американского флота, использовав фотографию российского ракетного крейсера «Варяг». Публикация сразу вызвала вопросы у военных экспертов.

