Белый дом приказал использовать на учениях настоящие бомбы ради Трампа

ВМС США вынуждены были по настоянию Белого дома использовать настоящие авиабомбы вместо муляжей, чтобы американский президент Дональд Трамп мог увидеть «настоящие взрывы», сообщает Associated Press. Демонстрация военной мощи состоялась в начале октября на главной базе Атлантического флота ВМС в Норфолке.

Белый дом настоял на том, чтобы чиновники ВМС США выпустили 900-килограммовые настоящие бомбы вместо взрывающихся муляжей <…> Чиновники Белого дома указали организаторам из ВМС на то, что Трампу «нужно увидеть взрывы» вместо всего лишь «больших всплесков», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в ходе торжественного парада, посвященного ВМС США, Трамп заявил, что Соединенные Штаты проигрывали войны из-за политкорректности. Он подчеркнул, что отказ от данных ограничений позволяет одерживать победы в современных военных кампаниях.

Также стало известно, что Национальный морской музей ВМС США разместил пост, посвященный 250-летию американского флота, использовав фотографию российского ракетного крейсера «Варяг». Публикация сразу вызвала вопросы у военных экспертов.