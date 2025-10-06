В ходе торжественного парада, посвященного ВМС США, президент страны Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты проигрывали войны из-за политкорректности, передает телеканал Fox News. Он подчеркнул, что отказ от данных ограничений позволяет одерживать победы в современных военных кампаниях.

Проблема со Вьетнамом в том, что мы перестали драться для победы. Мы бы победили легко. Легко бы победили в Афганистане. Легко бы выиграли любую войну. Но мы были политически корректными: давайте полегче. Теперь мы не политкорректные, мы выигрываем, — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что больше половины граждан США (58%) негативно оценивают деятельность Дональда Трампа и выражают озабоченность в связи с приостановкой работы федерального правительства. Среди них подавляющее большинство переживает за экономические последствия шатдауна.

Кроме того, политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что шатдаун в Соединенных Штатах не будет продолжительным и не повлечет катастрофических последствий. Он отметил, что текущая политическая конфигурация в Конгрессе США отличается от ситуации 2018 года и должна способствовать ускоренному поиску компромиссного решения.