06 октября 2025 в 02:09

Трамп назвал причину военных поражений США

Трамп заявил, что США проигрывали войны из-за политкорректности

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ходе торжественного парада, посвященного ВМС США, президент страны Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты проигрывали войны из-за политкорректности, передает телеканал Fox News. Он подчеркнул, что отказ от данных ограничений позволяет одерживать победы в современных военных кампаниях.

Проблема со Вьетнамом в том, что мы перестали драться для победы. Мы бы победили легко. Легко бы победили в Афганистане. Легко бы выиграли любую войну. Но мы были политически корректными: давайте полегче. Теперь мы не политкорректные, мы выигрываем, — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что больше половины граждан США (58%) негативно оценивают деятельность Дональда Трампа и выражают озабоченность в связи с приостановкой работы федерального правительства. Среди них подавляющее большинство переживает за экономические последствия шатдауна.

Кроме того, политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что шатдаун в Соединенных Штатах не будет продолжительным и не повлечет катастрофических последствий. Он отметил, что текущая политическая конфигурация в Конгрессе США отличается от ситуации 2018 года и должна способствовать ускоренному поиску компромиссного решения.

США
Дональд Трамп
войны
Вьетнам
