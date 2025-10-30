Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по району сосредоточения ВСУ под Красноармейском (Покровском), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 30 октября?

Расчет РСЗО «Ураган» ударил по ВСУ под Красноармейском

«Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) „Ураган“ 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск „Центр“ нанес артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Операторы БПЛА подтвердили поражение ключевых целей и указали новые координаты для последующего огневого воздействия. Полученные разведданные позволили продолжить точечные удары и дальнейшее разрушение оборонительных позиций ВСУ на данном направлении», — рассказали в оборонном ведомстве.

«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР

Спецподразделение «Горыныч» Донецкого управления ФСБ провело успешную операцию по уничтожению хорватской реактивной системы залпового огня на окраинах Константиновки в ДНР, а также трех групп диверсантов ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике. Боевая машина была обнаружена в ходе дополнительной разведки после ликвидации пункта управления БПЛА ВСУ.

«В ходе доразведки прилегающей к пункту управления БПЛА местности военнослужащие УФСБ обнаружили и уничтожили замаскированную реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии», — сказано в сообщении.

Участь ВСУ в Купянске предрешена

Вооруженные силы Украины не смогут удержать Купянск, поскольку находятся в полном тактическом окружении, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью Lenta.ru. По его словам, российские войска имеют значительное превосходство в силах и уничтожают украинские резервы при попытке их переброски.

«Противник находится в полном тактическом окружении. <…> Разговоры о стабилизации ситуации в Купянске со стороны украинских руководителей — просто бравада. Противник уже пытался перебросить туда резервы, но они не доходят — наши военные уничтожают их раньше. Противник просто не может пробиться», — говорится в заявлении.

Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки

Потеря Константиновки нанесет удар по психике бойцов Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru лидер общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Он подчеркнул, что к концу года российская армия начнет серьезное наступление в зоне спецоперации.

«Потеря Константиновки очень серьезно психологически повлияет на настроения в ВСУ. Продвижение Вооруженных сил России к концу года, особенно когда спадет листва, начнется очень серьезное», — высказался Клинцевич.

По его словам, практически каждый крупный населенный пункт сейчас является укрепрайоном или серьезным логистическим пунктом ВСУ. Он добавил, что «дорожный каток» в виде наступательных действий ВС России не останавливается.

