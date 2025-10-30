Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 07:56

Собственников квартир предупредили о новом важном изменении

Юрист Манджиева: в ЕГРН появилась база потенциальных собственников жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сведения о лицах, сохраняющих право проживания в жилых помещениях, начали вносить в российский Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщила агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева. По ее словам, которые приводит агентство «Прайм», речь идет об отказниках от приватизации и членах семьи собственника кооперативного жилья, включая бывших.

С 1 сентября этого года в реестр будут внесены данные об отказниках от приватизации и членах семьи собственника кооперативного жилья, включая бывших, на момент внесения последнего паевого взноса в жилищный или жилищно-строительный кооператив, — рассказала Манджиева.

Она положительно оценила нововведение, отметив, что оно защищает права проживающих при продаже или залоге недвижимости. Однако при этом обратила внимание на зависимость от доброй воли собственника, который может отказаться подавать заявление. Манджиева предложила предоставить право обращения в Росреестр также самим проживающим и органам местного самоуправления. По мнению юриста, изменения повысят прозрачность сделок с недвижимостью, но требуют дальнейшей доработки.

Реализация немного не продумана, поскольку обязывает самого собственника внести такие сведения в ЕГРН, а если он не согласен, то те люди, о которых сведения не внесут, остаются в таком же положении, в каком и были прежде, — поделилась юрист.

Ранее адвокат кандидат юридических наук Андрей Некрасов рассказал NEWS.ru, что соседей, выбрасывающих негабаритный мусор в мусоропровод, могут привлечь к уголовной ответственности. По его словам, для этого нужно обратиться в управляющую компанию. Он отметил, что количество таких дел пока ничтожно мало.

