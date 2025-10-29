Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 18:29

Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией

Журналист Гундаров допустил, что война ФРГ с Россией может начаться в 2029 году

Солдаты Бундесвера Солдаты Бундесвера Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Берлин использует предлог для войны с Россией, которая может начаться в 2029 году, сообщил обозреватель Владимир Гундаров в статье для «Армейского стандарта». Журналист изучил программы «Цели Германии на 2035 год и последующий период» и «Морской курс 2025».

В общем, немцев, можно сказать, официально предупредили: война может начаться в 2029 году, — уточнил автор.

По оценке Гундарова, власти Германии старательно готовят свой флот к противостоянию с РФ. При этом боевое развертывание немецких сил начинается еще в условиях мирного времени, указал обозреватель. Поводом для этого, убежден он, станет повреждение западной подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Нейтрализация «российской угрозы», отмечает издание, потребует блокировки Калининградской области и портов РФ в Финском заливе. Это, согласно 51-й статье Устава ООН, дает России право на самооборону.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал чушью «мантру» европейских политиков о возможной войне. Глава государства отметил, что так они пытаются «залатать трещины в здании Европы» через формирование образа врага в лице России.

Германия
войны
Россия
флот
