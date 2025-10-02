Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 18:53

Путин назвал чушью одну излюбленную мантру Запада

Путин назвал чушью заявления европейских политиков о возможной войне с Россией

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

«Мантра» европейских политиков о возможной войне с Россией — это чушь, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, так они пытаются «залатать трещины в здании Европы» путем формирования образа врага в лице России.

Блоковые замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию, безусловно, теперь анахронизм, не имеющий смысла. Мы видим, например, с каким усердием наши европейские соседи стремятся залатать, подштукатурить трещины, пошедшие по зданию Европы. <…> Правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Я вам честно говорю, я смотрю иногда, что говорят там. Думаю, ну они же не могут в это верить?поделился Путин.

До этого президент напоминал, что СССР и затем Российская Федерация дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, но оба раза получали немедленный отказ. Он подчеркнул, что эти исторические факты свидетельствуют о неготовности западных стран к созданию единого пространства безопасности.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
Запад
заявления
оценки
