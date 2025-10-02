Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 18:31

Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО

Путин: Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО и получала отказы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев/РИА Новости

СССР и затем Российская Федерация дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, но оба раза получали отказ «с порога», напомнил президент российского государства Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, эти исторические факты свидетельствуют о неготовности западных стран к созданию единого пространства безопасности и нежелании ликвидации блоковой конфронтации.

Наша страна <…> дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. А второй раз в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву в 2000 году, — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире следует быть готовыми ко всему. Как отметил президент России, никому не дано в полной мере предвидеть будущее, однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всевозможному развитию событий, подчеркнул он.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны сознательно провоцируют эскалацию конфликта и пытаются демонизировать Россию. По его словам, отдельные столицы ЕС пребывают в глубокой истерии.

Владимир Путин
Россия
СССР
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагически погиб экс-футболист «Ротора» и «Факела»
Путин рассказал, каких отношений придерживается с Макроном
Путин объяснил, как США пытаются «приватизировать» российский уран
Седокова вышла в свет в откровенном комбинезоне с глубоким декольте
«Просто разорвал»: Клявер признался в любви к одному молодому артисту
Перестрелка у школы и сорвавшийся план педофила: главные ЧП дня
Стало известно, кто стал новым тренером сборной Узбекистана по футболу
SHAMAN перенес концерты в России ради поездки в КНДР
Оценена вероятность удара ракетами Tomahawk по Крымскому мосту
Путин признался, что был удивлен участием сына замдиректора ЦРУ в СВО
«Дам очень много»: Путин не стал показывать неприличный жест на «Валдае»
«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту
Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма»
Путин признался, что его удивил удар Израиля по Катару
Странам G7 грозит потеря $73 млрд
Путин раскрыл, сколько осталось до полного освобождения ЛНР и ДНР
Wildberries ответила на претензии ФАС к правилам для продавцов
Путин ответил врагам России стихотворением Пушкина
Над Черным морем перехватили рой дронов ВСУ
Путин признался, что у России есть контакты с ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус
Семья и жизнь

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.