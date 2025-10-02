Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО Путин: Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО и получала отказы

СССР и затем Российская Федерация дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, но оба раза получали отказ «с порога», напомнил президент российского государства Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, эти исторические факты свидетельствуют о неготовности западных стран к созданию единого пространства безопасности и нежелании ликвидации блоковой конфронтации.

Наша страна <…> дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. А второй раз в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву в 2000 году, — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире следует быть готовыми ко всему. Как отметил президент России, никому не дано в полной мере предвидеть будущее, однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всевозможному развитию событий, подчеркнул он.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны сознательно провоцируют эскалацию конфликта и пытаются демонизировать Россию. По его словам, отдельные столицы ЕС пребывают в глубокой истерии.