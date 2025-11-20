Зеленский проведет встречу с требующими отставки Ермака депутатами

Международный муниципальный форум стран БРИКС
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с фракцией партии «Слуга народа», где требуют отставки главы его офиса Андрея Ермака, сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. Встреча запланирована на вечер 20 ноября.

Точное время проведения мероприятия пока не объявлено официально. По данным источников «РБК-Украина», встреча может состояться в 21:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в окружении Зеленского настаивают на отстранении от должности руководителя его офиса в связи с коррупционным скандалом вокруг предпринимателя Тимура Миндича. Согласно информации осведомленного источника, в правящей партии «Слуга народа» сформировалась «коалиция решительных», грозящая выходом из парламентской фракции в случае сохранения Ермака на своем посту.

Кроме того, в Верховной раде Украины зарегистрировали постановление с требованием отставки главы офиса президента и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Согласно информации на официальном портале парламента, инициатором данного документа выступила фракция оппозиционной политической силы «Европейская солидарность».

