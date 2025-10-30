Число долларовых миллиардеров в России выросло до 128 человек Altrata: Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров

Россия достигла четвертой позиции по количеству долларовых миллиардеров за 2024 год, следует из данных на сайте Altrata. Это место теперь делят между собой РФ и Великобритания.

Отмечается, что количество российских граждан с состоянием свыше миллиарда долларов достигло 128 человек. Рост показателя за прошлый год составил 8,5%.

Ранее стало известно, что Россия, Китай и Великобритания возглавили рейтинг стран с наибольшим числом миллиардеров, которые добились своего состояния самостоятельно, а не получили его по наследству. Согласно данным, в Москве и Пекине доля таких богачей составила 97%, а в Лондоне — 89%.

Ранее сообщалось, что российские миллиардеры смогли увеличить свое состояние на $11,572 млрд с начала 2025 года. Информагентство Bloomberg составило «Индекс миллиардеров», который рассчитывается на основании данных о стоимости акций компаний. Так, обозреватели указали, что акционер крупнейшего российского производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $3,91 млрд с начала 2025 года, его состояние составило $17,1 млрд.