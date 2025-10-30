Число долларовых миллиардеров в России выросло до 128 человек

Россия достигла четвертой позиции по количеству долларовых миллиардеров за 2024 год, следует из данных на сайте Altrata. Это место теперь делят между собой РФ и Великобритания.
Отмечается, что количество российских граждан с состоянием свыше миллиарда долларов достигло 128 человек. Рост показателя за прошлый год составил 8,5%.
Ранее стало известно, что Россия, Китай и Великобритания возглавили рейтинг стран с наибольшим числом миллиардеров, которые добились своего состояния самостоятельно, а не получили его по наследству. Согласно данным, в Москве и Пекине доля таких богачей составила 97%, а в Лондоне — 89%.
Ранее сообщалось, что российские миллиардеры смогли увеличить свое состояние на $11,572 млрд с начала 2025 года. Информагентство Bloomberg составило «Индекс миллиардеров», который рассчитывается на основании данных о стоимости акций компаний. Так, обозреватели указали, что акционер крупнейшего российского производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $3,91 млрд с начала 2025 года, его состояние составило $17,1 млрд.