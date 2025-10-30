Россиянам объяснили, как добиться ремонта лифта Эксперт по ЖКХ Бондарь: на сломанный лифт нужно жаловаться в УК или ТСЖ

Жители многоквартирных домов могут добиться ремонта неисправного лифта, обратившись с жалобой в управляющую компанию или ТСЖ, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, в минимальный перечень услуг по содержанию общего имущества включены ключевые работы по обслуживанию лифтов.

По закону лифты — общедомовое имущество. За них отвечает либо УК, либо ТСЖ, либо кооператив. В минимальный перечень услуг по содержанию общедомового имущества включены важные работы по обслуживанию лифтов: организация диспетчерского контроля, проведение осмотров, технического обслуживания и ремонта, аварийное обслуживание, а также проведение технического освидетельствования. Сообщите диспетчерам о поломке, уточните номер заявки. По нормативам неисправности должны устранить в течение суток. Однако это правило не применяется, если лифту требуется капитальный ремонт, — пояснил Бондарь.

Он подчеркнул, что если устные обращения игнорируются, следующим шагом может стать направление письменного заявления в УК. По его словам, дополнительно рекомендуется составить акт осмотра лифта с участием председателя МКД или комиссии из трех собственников, приложив фото- и видеодоказательства.

Если УК игнорирует проблему, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Этот орган контролирует деятельность управляющих компаний и может применить к ним меры воздействия. Также эффективным может быть обращение в Ростехнадзор, — добавил Бондарь.

Эксперт по ЖКХ отметил, что в крайнем случае, если все предыдущие меры не принесли результата, можно обратиться в прокуратуру. По его словам, этот орган осуществляет надзор за соблюдением законодательства и также может принять меры в отношении УК.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что намеренная остановка лифта или ложные вызовы диспетчера грозят штрафом до пяти тысяч рублей. По его словам, подобное поведение могут счесть нарушением безопасности эксплуатации устройства.