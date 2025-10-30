Головин забил два гола за «Монако» в игре против «Нанта»

Головин забил два гола за «Монако» в игре против «Нанта» Головин принес победу «Монако» в игре против «Нанта»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин принес победу «Монако» в матче с «Нант», сообщает сайт клуба. «Монако» обыграл противника на выездной игре со счетом 5:3. Кроме того, футболист повторил редкое достижение и стал третьим игроком клуба, забивавшим как минимум один гол в восьми разных сезонах Лиги 1 в составе «Монако».

Головин отличился на 75-й минуте, хавбек сборной России забил первый гол за французский клуб в нынешнем сезоне. Всего в составе монегасков он провел шесть матчей. Не так давно игрок восстановился от травмы. Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

На данный момент «Монако» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 20 очков. От лидирующего «ПСЖ» команда отстает на одно очко.

Ранее был опубликован расширенный список футболистов сборной России для подготовки к ноябрьским товарищеским играм. В предварительную заявку вошли 39 спортсменов, включая ведущих игроков, выступающих в зарубежных клубах. Среди ключевых футболистов, помимо Головина, оказались вратарь Матвей Сафонов из французского «Пари Сен-Жермен», и Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад»), а также Алексей Миранчук, представляющий американскую «Атланту».