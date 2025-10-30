Технологии, используемые при создании ракеты «Буревестник», имеют прикладное значение для российской экономики, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, которые приводит РИА Новости, речь идет о будущем.

И в сфере прикладного значения для национальной экономики в дальнейшем, — отметил он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. По его мнению, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.

Также военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российские ракеты «Орешник» и «Буревестник» имеют принципиально разные задачи из-за отличия в характеристиках. В частности, по словам специалиста, «Орешник» является гиперзвуковой ракетой, в то время как «Буревестник» летит на низких высотах, способен маневрировать, и его крайне сложно сбить, несмотря на меньшую скорость.