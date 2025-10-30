Приглашение выступить на слушаниях в американском сенате является провокацией по заказу Киева, рассказал посол России в США Александр Дарчиев в Telegram-канале посольства. По его мнению, это сделано для того, чтобы отвлечь от преступлений, которые совершают украинские военные против мирного населения.

В публикации сказано, что сенаторы США Линдси Грэм и Брайан Шатц собирались пригласить Дарчиева для выступления на слушаниях в верхней палате конгресса. Грэм прославился тем, что продвигал инициативу о признании России «государством — спонсором терроризма», ссылаясь на якобы «похищения» украинских детей.

Рассматриваем данную инициативу <…> как явную провокацию, предпринятую по заказу режима в Киеве для прикрытия совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения, включая стариков, женщин и несовершеннолетних, — заявил он.

Дипломат напомнил, что Москва многократно разъясняла ситуацию с детьми, которые оказались в зоне проведения СВО. Он отметил, что Россия содействовала воссоединению семей и предлагала Киеву предоставить конкретные списки, вместо того чтобы заниматься распространением фейков о 20 тыс. «украденных» несовершеннолетних.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления о якобы похищении украинских детей являются позорными. По его словам, когда Россия запросила у Киева соответствующий список, ей прислали перечень со взрослыми. Лавров отметил, что многие из тех, кто в нем были, выехали в Европу.