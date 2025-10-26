Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 20:08

«Позор»: Лавров пристыдил Киев за выпады о детях

Лавров назвал позором пропаганду Украины о детях

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заявления о якобы похищении украинских детей являются позорными, заявил глава МИД России Сергей Лавров в опубликованном на сайте МИД интервью YouTube-каналу «Ультраханг». Когда Москва запросила у Киева соответствующий список, ей прислали перечень со взрослыми, многие из которых выехали в Европу, пояснил дипломат.

Что касается детей, это позор. Я имею в виду поразительное количество лжи и пропаганды, — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский, настаивающие на прекращении огня в зоне кризиса, на самом деле пытаются выиграть время. Он отметил, что эта логика максимально очевидна для всех. Министр пояснил, что Европа стремится отвлечь внимание президента США Дональда Трампа от его позиции относительно украинского кризиса.

До этого Лавров сообщил, что Россия контролирует территории за пределами Донбасса и Новороссии, поскольку нуждается в буферной зоне. По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают атаковать территорию России, что делает создание такой зоны необходимым.

Сергей Лавров
дети
Украина
Россия
