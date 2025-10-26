Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 19:50

Лавров раскрыл очевидный план ЕС и Зеленского

Лавров: призывы ЕС и Зеленского к прекращению огня сделаны ради выигрыша времени

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский, настаивающие на прекращении огня в Украине, на самом деле пытаются выиграть время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг». Он отметил, эта логика максимально очевидна для всех, слова министра приводит пресс-служба ведомства.

Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они (Запад и киевский режим. — NEWS.ru) просто хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Владимира Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя, — прокомментировал министр.

Министр подчеркнул, что Европа стремится отвлечь внимание президента США Дональда Трампа от его позиции относительно украинского кризиса. Трамп открыто заявил, что НАТО не должно вмешиваться в ситуацию на Украине, и предупредил, что если альянс приблизится к границам России, Москва воспримет это как угрозу и будет вынуждена принять меры. Лавров отметил, что Россия разделяет обеспокоенность по этому вопросу.

Ранее Лавров заявил, что Россия контролирует территории за пределами Донбасса и Новороссии, поскольку нуждается в буферной зоне. По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают атаковать территорию России, что делает создание такой зоны необходимым.

Сергей Лавров
МИД
Владимир Зеленский
Евросоюз
