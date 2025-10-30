Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 октября 2025 в 10:49

Военэксперт раскрыл главную цель массированных ночных ударов по Украине

Военэксперт Дандыкин: массированными ударами Россия разрубила логистику ВСУ

ВС РФ ВС РФ Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия нарушила логистические цепочки Вооруженных сил Украины в результате массированных ночных атак, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, удары ВС РФ по украинской промышленности оказывают влияние на баланс сил на линии фронта.

Удары по Украине носят плановый характер и разрабатываются заранее. Ущерб трудно оценить точно. Киев постоянно преуменьшает потери. Предположу, что предстоящий зимний сезон станет очень тяжелым для Украины в плане энергетики, в плане работы сборочных цехов. ВС РФ бьют же и по полигонам, скоплениям войск, что сказывается на ситуации на линии боевого соприкосновения. Мы рубим логистику ВСУ, бьем по мостам, локомотивам, в том числе тепловозам, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что российские войска наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые связаны с военно-промышленным комплексом Украины, а также по оборонным предприятиям, включая производство дронов. По его словам, перечень целей постоянно расширяется, что способствует успехам ВС РФ на Константиновском, Купянском и Покровском (Красноармейском) направлениях.

Надо продолжать наносить удары в ответ на бесчинства. В ночь на 30 октября около 170 БПЛА ВСУ были сбиты. Пока Украина сохраняет способность производить ракеты, дроны, запускать их, такие удары нужно наносить, потому что Киев не успокоится, — резюмировал Дандыкин.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Украина
ВСУ
ВС РФ
атаки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
