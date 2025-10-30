Европейским политикам требуется помощь психиатров, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, многим дипломатам стран ЕС необходимо задуматься о завершении политической карьеры.

США еще достойно переносят то, что Россия обгоняет их в гонке вооружений. В Европе все совсем плохо. Надо отправить им наших психиатров, потому что местные явно не справляются с таким наплывом сумасшедших политиков. Министр обороны Бельгии [Тео Франкен] сошел с ума, собирается стирать Москву с лица Земли. Видимо, в Европе поняли, что США им не помощник, а у самих сил нет, — поделился Колесник.

Он пояснил, что европейские коллеги президента США Дональда Трампа потеряли хватку и им пора уходить на пенсию, так как над ними смеется весь мир. В качестве примера Колесник привел премьер-министра Польши Дональда Туска и отметил, что его поведение вызывает ужас.

Ранее посольство России в Бельгии осудило угрозы Франкена «стереть Москву с карты мира». Российские дипломаты назвали такие высказывания ненормальными и безответственными. Они подчеркнули, что это яркий пример агрессивного настроя «партии войны» в ЕС.