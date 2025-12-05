Центробанк объявил о снятии ограничений на трансграничные переводы ЦБ с 8 декабря отменяет ограничения на зарубежные переводы для россиян

Банк России с 8 декабря снимет действующие ограничения на переводы средств за рубеж для граждан РФ и стран, признанных дружественными, сообщили в пресс-службе регулятора. В настоящее время через системы денежных переводов можно перечислить не более $10 тыс. (почти 758 тыс. рублей).

Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Банк России ввел дополнительный критерий для выявления подозрительных операций в Системе быстрых платежей. Проверке теперь подлежат переводы физическим лицам на сумму от 200 тыс. рублей, если получатель ранее не был знаком отправителю.

До этого парламентарий Анатолий Аксаков заявил, что Госдума хочет ограничить число банковских карт на одного человека. По его словам, предлагается установить потолок в 20 единиц в целом и не более пяти карт в одном банке. Депутат отметил, что соответствующий законопроект примут до конца года.