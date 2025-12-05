ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:16

Юрист объяснила, как узаконить самовольную перепланировку квартиры

Юрист Васильева: для легализации перепланировки квартиры нужно обратиться в суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы легализовать самовольную перепланировку квартиры, необходимо собрать ряд документов и обратиться в суд, заявила в беседе с «МК в Калининграде» юрист Оксана Васильева. Для этой процедуры понадобятся выписка из ЕГРН и технический паспорт недвижимости.

Кроме того, нужно предоставить суду проект перепланировки и заключение санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), уточнила Васильева. При этом сведения о проведенных работах следует направить в отдел архитектуры местной администрации.

В случае если суд подтвердит законность перепланировки, собственнику предложат оплатить госпошлину. В БТИ зафиксируют фактическое состояние квартиры и назначат дату выдачи нового техпаспорта.

С этим документом, паспортом владельца жилья, заключением СЭС и копией судебного решения нужно будет обратиться в МФЦ. После этого инспектор внесет изменения в реестр и оформит новый кадастровый паспорт.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что незаконная перепланировка может привести к утрате права собственности на квартиру. По его словам, для избежания ответственности необходимо пройти процедуру согласования с соответствующими инстанциями.

