МИД отреагировал на обвинения России в якобы депортации украинских детей МИД счел лживыми обвинения в адрес России в якобы депортации украинских детей

Любые обвинения в адрес России в якобы депортации украинских детей носят абсолютно голословный и лживый характер, передает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ в связи с голосованием в Генассамблее ООН по резолюции «Возвращение украинских детей». По данным внешнеполитического ведомства, речь шла об эвакуации из зон боевых действий несовершеннолетних, чьи жизни подвергались смертельной опасности.

Российская сторона вновь подчеркивает, что любые обвинения в адрес России в «депортации» украинских детей носят абсолютно голословный и лживый характер, — сказано в сообщении.

Сейчас инициирована работа по воссоединению семей, страна готова к взаимодействию по детской проблематике при участии международных посредников.

По данным ведомства, резолюция «Возвращение украинских детей» нужна для отвлечения внимания от тотального разложения правительства Украины, погрязшего в коррупции и терпящего крах на фронте. Также Киев пытается с ее помощью дискредитировать Россию.

Ранее сообщалось, что около 25 тыс. украинцев, нашедших убежище в Израиле, столкнулись с риском депортации. Причиной стала задержка в продлении их правового статуса из-за правительственной неопределенности.