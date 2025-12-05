Стало известно, как упали поставки СПГ из России в Европу за 2025 год

За период с января по ноябрь 2025 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз демонстрируют снижение, передает ТАСС. Согласно подсчетам европейского аналитического центра Bruegel, объемы поставок за этот период уменьшились на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив около 18 млрд кубических метров.

Годом ранее этот показатель достигал 19,3 млрд кубометров. В ноябре 2025-го поставки российского СПГ в Европу составили 1,66 млрд кубометров. Этот показатель на 22% превышает данные за октябрь, однако на 5,7% ниже цифр ноября предыдущего года.

На фоне сокращения российских поставок, Европа значительно наращивает импорт СПГ из США и Тринидада и Тобаго. По итогам ноября поставки из этого направления снизились на 6% по сравнению с октябрем, достигнув 7,6 млрд кубометров. Однако за 11 месяцев 2025 года они показали рост на 61%, составив 81,1 млрд кубометров.

Ранее стало известно, что Европа обновила исторический рекорд по импорту СПГ для ноября. С начала 2025 года объем поставок газа в регион вырос на 28%. Так, в ноябре потоки СПГ достигли примерно 12,5 кубометров.