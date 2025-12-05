ТИЭФ'25
05 декабря 2025

Политолог назвал удивительную особенность Индии

Политолог Сипров: Индия использует все возможности для укрепления позиции в мире

Индия использует каждую из возможностей для укрепления позиции в мире, заявил в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров. Он назвал это удивительной особенностью государства.

Не надо думать, что это отсталая страна. Индия прекрасно использует все возможности для того, чтобы укрепить и усилить свое влияние в мире, — высказался Сипров.

Он отметил, что Индия обладает большими трудовыми ресурсами и поставляет на глобальный рынок ряд важных продуктов, прежде всего сельскохозяйственных. Кроме того, в стране активно вкладываются в металлургию и машиностроение.

При этом экономика страны остается энергодефицитной. Это одна из проблем Индии и один из стимулов для закупок российской нефти, добавил эксперт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Индии являются привилегированным стратегическим партнерством. По его словам, Нью-Дели является крупным партнером Москвы.

