30 октября 2025 в 10:32

Журналист раскрыл влияние родившегося в СССР юриста на Трампа

Журналист Карл: родившийся в СССР юрист получил влияние в окружении Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Родившийся в Москве 43-летний юрист Борис Эпштейн получил особое влияние в окружении американского президента Дональда Трампа, сообщил журналист Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку». По его словам, правозащитник не отвернулся от политика после его поражения на выборах 2020 года и помогал ему вернуться в Белый дом.

В книге сказано, что именно Эпштейн сопровождал Трампа в залах суда, когда тот стал первым в истории экс-президентом, против которого выдвинули обвинения. По словам Карла, он не был главным защитником, однако подбирал «армию юристов» и отвечал за их координацию.

Ранее Трамп заявил, что иногда стоит позволить сторонам сражаться. По его словам, Вашингтон и Пекин будут работать вместе по урегулированию конфликта на Украине.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом заявил, что Китай понимает, как сделать Америку «снова великой». По его словам, Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу добиться успеха — в частности, при партнерстве стороны способны достичь процветания.

