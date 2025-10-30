Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:03

Трамп нашел антимиротворческий выход из конфликта на Украине

Трамп счел возможным позволить России и Украине сражаться дальше

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иногда стоит позволить сторонам сражаться, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя разрешение кризиса на Украине после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее, передает РИА Новости. Также, по его словам, Вашингтон и Пекин будут работать вместе по урегулированию конфликта.

Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться, — отметил он.

Ранее сообщалось, что американское правительство во главе с Трампом может осуществить точечный удар с применением системы залпового огня HIMARS в Южно-Китайском море с целью демонстрации силы Пекину. Уточнялось, что командование ВС США на этой неделе тихо отдало соответствующий приказ в ответ на «китайскую агрессию». Однако, по словам источников, план вряд ли будет реализован.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп искренне стремится помочь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в Москве положительно воспринимают усилия американского лидера, в том числе лично глава государства Владимир Путин.

Дональд Трамп
Украина
переговоры
США
