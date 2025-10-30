Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:40

Президент Кубы раскрыл разрушительные последствия урагана «Мелисса»

Президент Кубы Диас-Канель: ураган «Мелисса» привел к масштабным разрушениям

Фото: Ernesto Mastrascusa/EPA/ТАСС

Ураган «Мелисса» привел к масштабным разрушениям на Кубе, сообщил президент республики Мигель Диас-Канель в соцсети X. По его словам, при этом стихия продолжает бушевать над островом.

Раннее утро выдалось очень тяжелым. <…> Масштабные разрушения, и ураган «Мелисса» все еще бушует над территорией Кубы, — написал Диас-Канель.

Он также призвал граждан оставаться в укрытиях и не выходить на улицу. Президент заверил, что работы по восстановлению начнутся сразу, как только это позволят погодные условия.

До этого стало известно, что «Мелисса» может затронуть жизни около 1,5 млн человек. Ураган уже нагрянул в Карибский регион. Ожидается, что он несет катастрофическое количество осадков — до одного метра. При этом скорость ветра в его эпицентре будет достигать 300 километров в час.

Кроме того, сообщалось, что более 100 граждан России оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке. Среди них — 22 сотрудника российского дипломатического представительства, а также предприниматели, банковские специалисты, работники туристических компаний и научные сотрудники.

Карибский бассейн
Куба
ураганы
последствия
разрушения
