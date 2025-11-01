Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 00:26

На Карибских островах объявили тревогу

TE: армию Тринидада и Тобаго привели в полную боевую готовность

Фото: US Navy/Global Look Press

Вооруженные силы Тринидада и Тобаго были переведены на высший уровень боевой готовности, сообщила газета Trinidad Express. По данным издания, всем военнослужащим, включая береговую охрану, приказано немедленно вернуться на свои базы.

Власти официально объявили, что происходящее не является учениями. Причины, вызвавшие такие экстренные действия, не разглашаются. Военных обязали прибыть к местам службы до 18:00 по местному времени.

Общий сбор назначен на 18:30. Данный приказ касается и тех, кто находится в отпуске, на лечении или ожидает увольнения. Им предписано оставаться по месту официального проживания и быть в полной готовности.

Газета со ссылкой на источники утверждает, что решение было принято на совещании старших должностных лиц сил обороны. Собеседники издания объяснили, что армию перевели в режим ожидания на фоне потенциальных беспорядков регионального или национального масштаба.

Ранее сообщалось, что посольство США в Тринидаде и Тобаго распространило срочное предупреждение, призвав граждан избегать посещения американских правительственных учреждений в стране. Предупреждение прозвучало на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Каракасом после ударов ВМС США по предполагаемым наркоторговцам в карибских водах.

