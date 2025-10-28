Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 09:07

Американский эсминец для Венесуэлы «взорвал» мир на Карибах

Венесуэла разорвет соглашения с Тринидадом из-за эсминца США на Карибах

USS Gravely USS Gravely Фото: Robert Taylor / AP/TASS

Венесуэла приостановила действие газовых соглашений с Тринидадом и Тобаго после того, как в территориальные воды островного государства вошел американский эсминец USS Gravely, передает AP News. В Каракасе расценили разрешение на заход корабля как «враждебный акт» и ответили прекращением энергетического сотрудничества.

Венесуэла в понедельник (27 октября. — NEWS.ru) приостановила энергетические соглашения с Тринидадом и Тобаго из-за того, что официальные лица назвали «враждебными» действия островного государства, — сказано в материале.

Премьер-министр Тринидада Камла Персад-Биссессар заявила, что решение Каракаса ее «не волнует». По ее словам, страна не собирается менять позицию и продолжит участие в совместных учениях с США, которые, как подчеркнула она, направлены на укрепление внутренней безопасности государства.

В Тринидад и Тобаго прибыл USS Gravely. Заход эсминца совпал с давлением администрации президента США Дональда Трампа на Венесуэлу. К берегам страны до этого направился авианосец USS Gerald R. Ford.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп планирует расширить военные удары против Венесуэлы, включая действия на ее сухопутной территории. Эту инициативу обсудят в конгрессе в ближайшие дни. Военная операция также возможна в Колумбии.

Тринидад и Тобаго
США
Венесуэла
Карибы
соглашения
газ
эсминцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на одном направлении
Кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира поддержал лидер одной страны
Стало известно, как ВСУ используют иностранных наемников
Стало известно, когда клещи уйдут в спячку в Москве
Россиянам ответили, что грозит за неправильную утилизацию мусора с дачи
Названы способы защиты прав клиентов при спорах с банками
«Руки запятнаны»: задержанный за теракт в Крыму поделился подробностями
Москвичам пообещали теплый ноябрь
В Госдуме объяснили, что входит в подарок для новорожденного
Названо имя нового секретаря Пленума Верховного суда
Трамп прошел МРТ и удивил врачей результатами
В отношении известного писателя заведено уголовное дело
Юрист раскрыл нюансы взыскания налоговых долгов по новым правилам
Политолог раскрыл последствия призыва Туска бить по объектам России в ЕС
Украину предупредили о зиме, которая может стать решающей
Гладков раскрыл число жертв в Белгородской области от атак ВСУ в октябре
Готовим немецкий картофельный салат с беконом за 20 минут! Сытно и просто
Индия поставила точку в вопросе закупок нефти у России после санкций США
Россиянам рассказали, за какие автомобильные номера можно получить штраф
Россиян предупредили о вреде ПП-продуктов без сахара
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.