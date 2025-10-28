Американский эсминец для Венесуэлы «взорвал» мир на Карибах Венесуэла разорвет соглашения с Тринидадом из-за эсминца США на Карибах

Венесуэла приостановила действие газовых соглашений с Тринидадом и Тобаго после того, как в территориальные воды островного государства вошел американский эсминец USS Gravely, передает AP News. В Каракасе расценили разрешение на заход корабля как «враждебный акт» и ответили прекращением энергетического сотрудничества.

Венесуэла в понедельник (27 октября. — NEWS.ru) приостановила энергетические соглашения с Тринидадом и Тобаго из-за того, что официальные лица назвали «враждебными» действия островного государства, — сказано в материале.

Премьер-министр Тринидада Камла Персад-Биссессар заявила, что решение Каракаса ее «не волнует». По ее словам, страна не собирается менять позицию и продолжит участие в совместных учениях с США, которые, как подчеркнула она, направлены на укрепление внутренней безопасности государства.

В Тринидад и Тобаго прибыл USS Gravely. Заход эсминца совпал с давлением администрации президента США Дональда Трампа на Венесуэлу. К берегам страны до этого направился авианосец USS Gerald R. Ford.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп планирует расширить военные удары против Венесуэлы, включая действия на ее сухопутной территории. Эту инициативу обсудят в конгрессе в ближайшие дни. Военная операция также возможна в Колумбии.