10 августа 2025 в 01:21

Системы ПВО в Абхазии перевели в режим боевой готовности

Фото: Социальные сети

Боевые расчеты систем ПВО Абхазии переведены в режим боевой готовности, сообщает Служба государственной безопасности Абхазии. Там пояснили, что решение принято в связи с опасностью атаки БПЛА на районы рядом с российской границей от побережья до горных хребтов, передает ТАСС.

В связи с опасностью атаки БПЛА на районы, расположенные в непосредственной близости от абхазо-российской государственной границы на участке от побережья до горных хребтов подразделения пограничного управления СГБ РА переведены на усиленный режим несения службы, — сказано в публикации.

Ранее на границе России и Абхазии временно закрыли контрольно-пропускной пункт «Псоу» из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ, о чем информировала Служба государственной безопасности Абхазии. Там отметили, что ограничения касаются как пешеходного, так и транспортного перехода.

До этого президент Абхазии Бадра Гунба созвал заседание Совбеза из-за нарушения воздушного пространства страны беспилотниками. Во время атаки на Сочи на территории республики зафиксировали несколько дронов.

В свою очередь глава администрации Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы ПВО отражают атаку беспилотников. Живущих рядом с черноморским побережьем и отдыхающих у береговой линии он попросил укрыться в глухом помещении без остекления и не выходить на улицу.

