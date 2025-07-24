Стало известно о нарушении границы Абхазии беспилотниками Президент Абхазии обсудил с Совбезом инцидент с дронами на границе

Президент Абхазии Бадра Гунба созвал заседание Совбеза из-за нарушения воздушного пространства страны беспилотниками, передает пресс-служба лидера. Во время атаки на Сочи на территории республики зафиксировали несколько дронов.

Президент Абхазии Бадра Гунба провел заседание Совета безопасности в связи с массированной атакой БПЛА территорий Российской Федерации в непосредственной близости от государственной границы Абхазии, — говорится в сообщении.

На совещании обсудили меры по обеспечению защиты критической инфраструктуры страны. Решено активизировать координацию с российскими военными и спецслужбами, в том числе на территории республики.

Ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате 39 украинских беспилотников за ночь над акваториями Черного (21 БПЛА) и Азовского (11 БПЛА) морей, а также над Краснодарским краем (семь БПЛА). Все атаки ВСУ были успешно отражены силами ПВО в период с 20:40 до 01:40 по московскому времени.

Позднее Герой России генерал-майор Сергей Липовой предположил, что атаковавшие Сочи украинские дроны могли быть запущены с территории Одесской, Николаевской или подконтрольной Киеву части Херсонской области. Эксперт отметил, что БПЛА ВСУ с радиусом действия до 1000 километров способны достигать Краснодарского края с украинских позиций, тогда как горный рельеф российского побережья делает запуск с территории РФ практически невозможным.