Посольство США предупредило об угрозе в Тринидаде и Тобаго

Посольство США предупредило об угрозе в Тринидаде и Тобаго

Посольство США в Тринидаде и Тобаго распространило срочное предупреждение, призвав граждан избегать посещения американских правительственных учреждений в стране. Это решение связано с введением режима повышенной готовности на период праздничных выходных.

Непосредственным поводом для тревоги стал индуистский праздник Дивали, который широко отмечается в стране 19–23 октября. Предупреждение прозвучало на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Каракасом после ударов ВМС США по предполагаемым наркоторговцам в карибских водах.

По причине состояния повышенной готовности, пожалуйста <…> воздержитесь от посещения всех государственных учреждений США в Тринидаде и Тобаго во время праздничных выходных, — говорится в пресс-релизе.

Несмотря на отсутствие конкретных деталей о характере угроз, местные власти подтвердили их реальность. Как заявил министр внутренней безопасности Тринидада и Тобаго Роджер Александр агентству The Associated Press, предупреждение основано на угрозах американцам, которые «могут быть связаны» с сохраняющейся напряженностью в регионе.

Ранее сообщалось, что американские военные задержали двух человек, выживших после удара по судну у побережья Венесуэлы. Лодка, предположительно, использовалась для транспортировки наркотиков. Инцидент произошел 16 октября в рамках объявленной администрацией американского лидера Дональда Трампа кампании по борьбе с наркотерроризмом.