30 октября 2025 в 08:12

Мужчина сломал шею после удара мизинцем о стул

В Великобритании мужчина ударился мизинцем о стул и узнал о раке

В Великобритании 62-летний Пол Энглисс сломал шею и оказался временно парализован после удара мизинцем о стул, сообщила газета The Daily Mail. До этого он долго жаловался на боли в пояснице.

Эта ударная волна прошла по моему позвоночнику, и я оказался парализован, у меня были спазмы с обеих сторон шеи, — сказал Энглисс.

Жена Пола вызвала скорую помощь, при этом врачи не сразу диагностировали ему перелом шеи. Он несколько дней ходил с недугом до того, как пошел к специалисту и прошел МРТ.

После этого Энглисс начал носить шейный бандаж. Кроме того, у него была выявлена миелома — вид рака крови, который поражает костные ткани. Именно это заболевание и привело к серьезному перелому после небольшого удара.

Ранее медики Екатеринбурга спасли жизнь вахтовому работнику, который в течение семи дней не обращал внимания на симптомы инсульта и мог умереть. 56-летний мужчина игнорировал тревожные признаки даже после четырехчасового паралича руки, пока его коллеги не вызвали неотложную помощь.

До этого московские нейрохирурги оказали помощь младенцу, получившему травму при падении с пеленального столика. Ребенка госпитализировали в Морозовскую больницу с симптомами в виде рвоты и отека в области головы.

Великобритания
переломы
удары
заболевания
врачи
