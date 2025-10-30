Мужчина сломал шею после удара мизинцем о стул В Великобритании мужчина ударился мизинцем о стул и узнал о раке

В Великобритании 62-летний Пол Энглисс сломал шею и оказался временно парализован после удара мизинцем о стул, сообщила газета The Daily Mail. До этого он долго жаловался на боли в пояснице.

Эта ударная волна прошла по моему позвоночнику, и я оказался парализован, у меня были спазмы с обеих сторон шеи, — сказал Энглисс.

Жена Пола вызвала скорую помощь, при этом врачи не сразу диагностировали ему перелом шеи. Он несколько дней ходил с недугом до того, как пошел к специалисту и прошел МРТ.

После этого Энглисс начал носить шейный бандаж. Кроме того, у него была выявлена миелома — вид рака крови, который поражает костные ткани. Именно это заболевание и привело к серьезному перелому после небольшого удара.

