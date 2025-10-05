Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 20:23

Шатдаун ударил по авторитету Трампа среди американцев

CBS: 58% американцев не одобряют работу Трампа из-за шатдауна правительства

Больше половины граждан США (58%) негативно оценивают деятельность президента Дональда Трампа и выражают озабоченность в связи с приостановкой работы федерального правительства, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные опроса компании YouGov. Среди них подавляющее большинство переживает за экономические последствия шатдауна.

Сейчас меньше американцев называют президента «целеустремленным», чем в начале его второго срока. Его основными характеристиками по-прежнему остаются «жесткий» и «энергичный», но процент тех, кто называет его «эффективным», снизился, — говорится в публикации.

Так, согласно данным исследования, положительно оценивают работу нынешней администрации 42% участников опроса, остальные 58% — нет, хотя ещё во время предыдущего опроса, с 26 по 29 сентября, лишь 54% оценивали работу Трампа отрицательно. Также подавляющее большинство респондентов, 80%, обеспокоены экономическими последствиями приостановки работы правительства, а 49% заявили о «крайней степени тревоги».

Журналисты отмечают, что месяц назад лишь пятая часть американцев не отметила каких-либо опасений в отношении приостановки правительства. А вот недостаточное внимание со стороны администрации Трампа к снижению цен волнует 75% опрошенных.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп придумал способ замотивировать несовершеннолетних нелегалов уехать из США и вернуться домой. После возвращения подростки могут получить до $2500 (около 205 тыс. рублей), если они не из этой страны.

США
Дональд Трамп
опросы
американцы
рейтинги
правительства
