Трамп придумал способ добровольно отправить нелегалов домой

Администрация президента США Дональда Трампа запускает новую программу поощрения добровольного отъезда на родину для несовершеннолетних нелегальных мигрантов, сообщает телеканал CBS News. Нововведение не распространяется на детей из Мексики.

Министерство внутренней безопасности предоставит единовременную выплату на переселение в размере $2500 (около 205 000 рублей) детям-иностранцам от 14 лет и старше, без сопровождения взрослых, которые приняли решение добровольно покинуть Соединенные Штаты, — говорится в публикации.

Денежная выплата призвана «поддержать усилия по реинтеграции после отъезда». В иммиграционной службе США уточнили, что программа изначально будет предлагаться 17-летним мигрантам. Причем выплаты будут производиться только после одобрения запроса иммиграционным судьей и фактического возвращения заявителя в страну происхождения.

По информации журналистов, программа стала частью стратегии администрации Трампа по увеличению числа нелегальных мигрантов, покидающих страну. До этого власти также предлагали взрослым нелегальным мигрантам $1000 за добровольный отъезд и помощь в организации перелета.

Ранее сообщалось что Трамп хочет выкрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы нелегальным мигрантам было труднее подниматься по горячей поверхности. Рабочие уже приступили к покраске участка стены.