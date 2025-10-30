Выдвиженец Трампа отказался от должности из-за российских связей WP: выдвиженец Трампа Макферран отозвал свою кандидатуру из-за связей с Россией

Кандидат на пост вице-президента Экспортно-импортного банка США Брайс Макферран отозвал свою кандидатуру, передает The Washington Post. Это произошло после публикации сведений о его семейных связях с российскими бизнесменами.

Согласно оценке правительственных экспертов по этике, семейные связи Макферрана создают риски конфликта интересов в ведомстве, обладающем доступом к конфиденциальным данным американских компаний и управляющем многомиллиардным финансированием экспортных операций, — говорится в публикации.

Отмечается, что решение было принято перед запланированными слушаниями в сенате США. Представитель Белого дома подтвердил добровольный отказ Макферрана от должности.

