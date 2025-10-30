Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 06:48

Выдвиженец Трампа отказался от должности из-за российских связей

WP: выдвиженец Трампа Макферран отозвал свою кандидатуру из-за связей с Россией

Фото: johnsonderman/flickr.com

Кандидат на пост вице-президента Экспортно-импортного банка США Брайс Макферран отозвал свою кандидатуру, передает The Washington Post. Это произошло после публикации сведений о его семейных связях с российскими бизнесменами.

Согласно оценке правительственных экспертов по этике, семейные связи Макферрана создают риски конфликта интересов в ведомстве, обладающем доступом к конфиденциальным данным американских компаний и управляющем многомиллиардным финансированием экспортных операций, — говорится в публикации.

Отмечается, что решение было принято перед запланированными слушаниями в сенате США. Представитель Белого дома подтвердил добровольный отказ Макферрана от должности.

Ранее стало известно, что власти Великобритании обсуждают возможность отставки Джонатана Пауэлла с поста советника премьер-министра Кира Стармера по национальной безопасности. Согласно данным источника, предложение об увольнении чиновника поступило после отказа от преследования предполагаемых китайских шпионов.

До этого сообщалось, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует покинуть свой пост до конца года. Его отставка ожидается на фоне возможного прорыва в урегулировании конфликта в секторе Газа.

США
банки
должности
кандидаты
