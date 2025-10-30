Работа четырех российских аэропортов приостановлена

Аэропорты во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Магасе и Нижнекамске (Бегишево) временно перестали работать, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, прием и выпуск воздушных судов приостановлены из соображений безопасности.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

До этого временные ограничения на прием и отправку воздушных судов были введены в аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля. По словам Кореняко, меры были обусловлены обеспечением безопасности перелетов.

Также аэропорт Аликанте на востоке Испании временно закрыли из-за неизвестного беспилотника. Из-за инцидента девять самолетов не могли приземлиться в воздушной гавани. На место происшествия прибыли полицейские, но БПЛА найти не удалось.

Ранее российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. По мнению перевозчиков, спрямление авиамаршрутов и открытие хотя бы одного аэропорта может обеспечить дополнительный поток пассажиров в размере 7 млн человек.