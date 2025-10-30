В Госдуме назвали главные преимущества владения дачей

Наличие участка за городом предоставляет возможность выращивать экологически чистые овощи и фрукты, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, отдых в частном доме также позволит отвлечься от городской суеты.

Приобретение дачного участка — это серьезное решение, которое имеет как неоспоримые преимущества, так и определенные сложности. С одной стороны, наличие своей земли за городом дает человеку неоспоримые плюсы. Это прежде всего возможность выращивать собственные экологически чистые овощи и фрукты, что особенно важно в условиях нынешней экономической ситуации. Дача становится местом полноценного отдыха на природе для всей семьи, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что для городского жителя отдых в собственном саду является идеальным способом сменить обстановку. По словам депутата, свежий воздух, физическая активность и единение с природой придают энергию и укрепляют здоровье.

Не стоит забывать и о другой стороне медали. Содержание дачи требует постоянных финансовых вложений и значительных трудозатрат. Это не только радость сбора урожая, но и регулярная борьба с сорняками и вредителями, необходимость ремонта построек и поддержания территории в порядке. Важнейшим фактором является расстояние до города и качество дорог. Долгие часы, проведенные в пробках по пути на дачу и обратно, могут свести на нет весь положительный эффект от отдыха, — добавил Чаплин.

Он заключил, что дача станет сокровищем, если человек видит в ней радость и вдохновение для создания красоты и уюта. Однако, по словам депутата, если участок приносит только хлопоты и заботы, стоит рассмотреть другие формы отдыха.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что неправильная утилизация мусора на даче грозит большими штрафами. По его словам, правление садоводческого товарищества должно позаботиться о специальной контейнерной площадке и организовать вывоз отходов, сотрудничая с региональным оператором.