Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 07:05

В Госдуме назвали главные преимущества владения дачей

Депутат Чаплин: наличие дачи позволяет выращивать экологически чистые овощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие участка за городом предоставляет возможность выращивать экологически чистые овощи и фрукты, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, отдых в частном доме также позволит отвлечься от городской суеты.

Приобретение дачного участка — это серьезное решение, которое имеет как неоспоримые преимущества, так и определенные сложности. С одной стороны, наличие своей земли за городом дает человеку неоспоримые плюсы. Это прежде всего возможность выращивать собственные экологически чистые овощи и фрукты, что особенно важно в условиях нынешней экономической ситуации. Дача становится местом полноценного отдыха на природе для всей семьи, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что для городского жителя отдых в собственном саду является идеальным способом сменить обстановку. По словам депутата, свежий воздух, физическая активность и единение с природой придают энергию и укрепляют здоровье.

Не стоит забывать и о другой стороне медали. Содержание дачи требует постоянных финансовых вложений и значительных трудозатрат. Это не только радость сбора урожая, но и регулярная борьба с сорняками и вредителями, необходимость ремонта построек и поддержания территории в порядке. Важнейшим фактором является расстояние до города и качество дорог. Долгие часы, проведенные в пробках по пути на дачу и обратно, могут свести на нет весь положительный эффект от отдыха, — добавил Чаплин.

Он заключил, что дача станет сокровищем, если человек видит в ней радость и вдохновение для создания красоты и уюта. Однако, по словам депутата, если участок приносит только хлопоты и заботы, стоит рассмотреть другие формы отдыха.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что неправильная утилизация мусора на даче грозит большими штрафами. По его словам, правление садоводческого товарищества должно позаботиться о специальной контейнерной площадке и организовать вывоз отходов, сотрудничая с региональным оператором.

Читайте также
Посейте в ноябре, чтобы все лето любоваться белоснежными жемчужинами. Многолетник-невеста украсит любую клумбу
Общество
Посейте в ноябре, чтобы все лето любоваться белоснежными жемчужинами. Многолетник-невеста украсит любую клумбу
Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество
Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Посадил в холодный ноябрь — получил золото: цветок для создания ковра из солнечных звездочек
Общество
Посадил в холодный ноябрь — получил золото: цветок для создания ковра из солнечных звездочек
Эти цветы еще не поздно посадить в ноябре: список многолетников и однолетников
Общество
Эти цветы еще не поздно посадить в ноябре: список многолетников и однолетников
Россиянам рассказали, чем может обернуться бардак на рабочем месте
Общество
Россиянам рассказали, чем может обернуться бардак на рабочем месте
дачники
дачи
россияне
депутаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убивший более 30 пенсионерок поволжский маньяк хочет обжаловать высшую меру
Островато и хрустит: рецепт грузинской квашеной капусты со свеклой
В российском городе временно закрыли аэропорт
Песков раскрыл значение технологий «Буревестника» для будущего России
Главком ВСУ Сырский отправился на фронт после беседы с Зеленским
Мужчина сломал шею после удара мизинцем о стул
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 октября: инфографика
Головин забил два гола за «Монако» в игре против «Нанта»
Россиянам объяснили, как добиться ремонта лифта
Российская ПВО сбила 170 беспилотников ВСУ за ночь
Юрист объяснил, положена ли пенсия никогда не работавшим россиянам
Паника в рядах ВСУ и потеря Константиновки: новости СВО к утру 30 октября
Рассрочка — выгодно или нет? Чем отличается от кредита, плюсы и опасности
Собственников квартир предупредили о новом важном изменении
Си Цзиньпин объяснил Трампу, как сделать Америку «снова великой»
Стало известно, какие силы лидируют на выборах в Нидерландах
Работа четырех российских аэропортов приостановлена
В Госдуме предложили забирать жилье у коррупционеров в пользу части россиян
В США узнали о планах Трампа применить HIMARS для демонстрации силы
В Госдуме назвали главные преимущества владения дачей
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.