Посадите это «разбитое сердце» — и каждую весну сад будет наполняться россыпью розовых и белых цветов

Откройте для себя невероятно красивый и нетипичный цветок для вашей дачи — дицентру великолепную, которую часто называют «разбитое сердце» за ее уникальные цветы в форме сердечек.

Это растение станет настоящей жемчужиной вашего сада уже в конце мая, когда его изящные поникающие стебли сплошь покрываются россыпью розовых или белых цветков необычной формы. Дицентра великолепная создает пышный ажурный куст высотой до 1 метра с ажурной листвой, сохраняющей декоративность до осени.

Ее главное преимущество — способность цвести в полутени. Этот многолетник удивительно зимостоек и неприхотлив — он может расти на одном месте до 8 лет без пересадки, ежегодно становясь все пышнее. Посадите это «разбитое сердце» в своем саду — и каждую весну сад будет наполняться россыпью розовых и белых цветов.

