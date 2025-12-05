ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 10:00

Забудьте про шарлотку! Эти яблочные плетенки с корицей в разы красивее и нежнее. Аромат детства за 20 минут

Ароматные, с золотистой корочкой и нежной фруктовой начинкой — яблочные плетенки давно стали символом домашнего уюта и гостеприимства. Это угощение идеально подходит для семейных чаепитий, дружеских встреч или как сладкий сюрприз к завтраку. Готовятся плетенки из простого дрожжевого теста, которое при правильном подходе становится невероятно воздушным и мягким, а сочная начинка из яблок с легкой кислинкой и корицей придает им неповторимый шарм. Несмотря на эффектный вид, техника плетения довольно проста и под силу даже начинающим кулинарам. Эти ароматные булочки не оставят равнодушным никого и наполнят дом чудесным запахом свежей выпечки.

Ингредиенты для теста: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 10 г сухих дрожжей, 80 г сахара, 1 яйцо, 70 г размягченного сливочного масла, щепотка соли. Для начинки: 3–4 яблока (около 500 г), 50 г сахара, 1 ч. л. корицы, сок половины лимона, 1 ст. л. сливочного масла. Для смазки: 1 желток, 1 ст. л. молока.

В теплом молоке растворите дрожжи с 1 ст. л. сахара, оставьте на 10 минут. В глубокой миске смешайте муку, оставшийся сахар, соль, добавьте опару, яйцо и мягкое масло. Замесите тесто, накройте и оставьте в тепле на 1–1,5 часа. Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на сливочном масле 5 минут, добавьте сахар, корицу и лимонный сок, тушите еще 3–4 минуты до мягкости, остудите. Подошедшее тесто обомните, разделите на 6 частей. Каждую раскатайте в овал, в центре сделайте продольные надрезы, оставив края целыми. На середину выложите начинку, переплетите «косичку» из полосок теста. Выложите на противень, дайте расстояться 20 минут. Смажьте смесью желтка и молока. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

