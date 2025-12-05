ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 10:32

Жертве мошенников вернули украденные 250 тыс. рублей под Иркутском

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Иркутской области 67-летней жительнице Ангарска через суд вернули украденные 250 тыс. рублей, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на прокуратуру города. Пенсионерка стала жертвой телефонного мошенничества в июне 2024 года.

Тогда женщине позвонил лже-оператор связи. Под предлогом улучшения услуг он убедил ее проверить привязку банковских карт к телефону через видеозвонок в мессенджере. После чего мошенники удаленно оформили на ее имя кредитную карту и похитили деньги, — рассказали в ведомстве.

Преступником оказался житель Московской области. Прокуратура подала иск о взыскании украденных средств в суд по месту жительства мужчины. В результате злоумышленника обязали вернуть потерпевшей свыше 290 тыс. рублей — похищенную сумму и проценты.

В Мурманской области жертве телефонных мошенников вернули 28 тыс. рублей. Жительница Печенгского округа столкнулась с обманом в 2024 году и обратилась в прокуратуру.

