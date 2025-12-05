ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 10:45

Ушаков раскрыл, встретятся ли Путин и Трамп в ближайшее время

Ушаков счел возможной встречу Путина и Трампа в ближайшем будущем

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшем будущем, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит телеканал «Звезда», обсуждения всех вопросов в Москве «происходило на базе тех ключевых пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже».

Она может состояться, конечно, — подчеркнул он.

До этого российский лидер подчеркнул, что глава Белого дома искренне стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине. По его словам, одним из ключевых мотивов республиканца являются гуманитарные соображения.

Ранее телеканал India Today выпустил мультфильм с Путиным, индийским премьер-министром Нарендрой Моди и Трампом. По сюжету глава российского государства и Моди едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют песню о дружбе. Они подъезжают к двум бензоколонкам, над одной из которых написано Россия, над другой — США. Рядом с американской стоит Трамп. Моди заправляет мотоцикл из российской бензоколонки, и они уезжают.

Юрий Ушаков
Владимир Путин
Дональд Трамп
встречи
