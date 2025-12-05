ТИЭФ'25
В Госдуме оценили идею установить минимальную пенсию в 50 тыс. рублей

Депутат Цунаева назвала популизмом идею о многократном повышении пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Идея установить минимальный размер пенсии в 50 тыс. рублей является обычным популизмом, поскольку не имеет финансового обоснования и нарушает бюджетное законодательство, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции «Единая Россия» Елена Цунаева. Она добавила, что подобные законопроекты часто появляются в преддверии избирательных кампаний.

Для государства и депутатов партии «Единая Россия» тема благосостояния и благополучия граждан имеет высокое значение, но любое решение, касающееся увеличения средств за счет бюджета, должно быть просчитано и обеспечено. Когда появляются такие инициативы, как увеличить пенсии до 50 тыс. рублей, на мой взгляд, это просто популизм, объясняемый скорыми выборами. Очень многие законопроекты о повышении пенсий нарушают статью 83 Бюджетного кодекса, которая требует предоставить расчет и источник финансирования. Этого, как правило, нет, — пояснила Цунаева.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тыс. рублей. По словам автора инициативы депутата Госдумы Сергея Миронова, позитивное изменение позволит обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров.

