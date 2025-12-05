ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 09:35

Беру творог и горстку муки — пеку соложеники с яблоками. Вкуснее сырников и оладий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В мире выпечки есть блюда, которые не стремятся удивить сложностью, а покоряют своей душевной простотой и идеальным балансом вкусов. Соложеники — именно такие: нежные творожные лепешки с хрустящей корочкой и сочной яблочной начинкой, которая тает во рту. Это блюдо родом из белорусской и украинской кухни, где ценят сытные и в то же время легкие угощения. Сочетание воздушного творожного теста и ароматных яблок с корицей создает гармонию, которую хочется ощущать снова и снова. Соложеники хороши как в теплом, так и в холодном виде, что делает их идеальным вариантом для завтрака, полдника или неспешного чаепития в кругу семьи.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 150–180 г муки; для начинки — 2 средних яблока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 1 ст. л. сливочного масла. Разотрите творог с яйцом, сахаром и солью до однородности. Добавьте разрыхлитель и постепенно введите муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Накройте его и отложите. Для начинки очистите яблоки от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на сливочном масле 3-4 минуты, добавьте сахар и корицу, потушите еще 2 минуты до мягкости и остудите. Тесто разделите на 8–10 частей. Каждую раскатайте в круглую лепешку. В центр выложите ложку яблочной начинки, защипните края, формируя круглую лепешку-колобок, а затем аккуратно расплющьте ее рукой или скалкой до толщины 1-1,5 см. Обжарьте соложеники на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте со сметаной, медом или ягодным джемом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
рецепты
творог
яблоки
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
