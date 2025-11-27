Зимует без укрытия в лютые морозы и пылает красками все лето: цветок-находка

Настоящей жемчужиной сада для занятых и практичных огородников станет пион молочноцветковый. Этот многолетник — воплощение надежности и роскоши. Он зимует без какого-либо укрытия в лютые морозы и пылает красками все лето.

Летом пион абсолютно самостоятелен: его густая резная листва декоративна с весны до осени, а мощная корневая система позволяет ему долго обходиться без полива. При этом его цветение — это грандиозное зрелище. В начале лета куст взрывается огромными, пышными шапками цветов с бархатистыми лепестками в белых, розовых, малиновых или бордовых тонах, наполняя сад пьянящим ароматом.

Посадив пион один раз, вы на 20–25 лет обеспечите себе стабильно яркое и неизменно эффектное украшение сада, не требующее почти никаких усилий. Цветок-находка для занятых дачников.

